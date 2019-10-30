Модрич вспомнил, как "Реал" выиграл Лигу чемпионов в 10-й раз в своей истории

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Модрич вспомнил, как "Реал" выиграл Лигу чемпионов в 10-й раз в своей истории

Полузащитник "Реала" Лука Модрич рассказал, какие эмоции испытал, когда мадридский клуб в 10-й раз в истории выиграл Лигу Чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Тогда, в сезоне 2013/14 в финале Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Атлетико" со счётом 4:1.

"Реал" до этого много чего выигрывал, но победы в Лиге Чемпионов не было 12 лет. Цель завоевания 10-го титула была очень важна. Было сложно преодолеть психологический барьер. "Реал" трижды выходил в полуфинал.

У меня до сих пор появляются мурашки, когда я вспоминаю эту победу. Тот гол Рамоса после моей подачи с углового изменил многое", - сказал Модрич.

На данный момент "Реал" после 3 матчей в рамках группового этапа Лиги Чемпионов занимает 2 место в турнирной таблице группы A.

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