Модрич встал на защиту Солари

Ведущий хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич встал на защиту главного тренера своей команды Сантьяго Солари.

"Солари поддерживает нас, а мы его. Не стоит винить в наших неудачах тренера - он не выходит на поле. Сантьяго проделывает большую работу" - приводит слова Модрича AS.

По итогам 18 туров "Реал" занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 30 очков.

42-летний Солари возглавляет "сливочных" с 30 октября. Под его руководством команда добыла 11 побед, 1 раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение.

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