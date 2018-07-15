Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич выиграл десять последних финалов, состоящих из одного матча.

Начиная с 2014 года, 32-летний футболист побеждал: четырежды - в Лиге Чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, дважды - в клубном чемпионате мира, один раз - в Кубке Испании.

Напомним, что уже сегодня Модрич вместе со сборной Хорватии сразится за Кубок мира с Францией.

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