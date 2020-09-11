Модрич высказался о будущем Бэйла в "Реале"

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Модрич высказался о будущем Бэйла в "Реале"

Хавбек "Реала" Лука Модрич рассказал, что думает об одноклубнике Гарете Бэйле

В СМИ все чаще появляется информация о том, что валлиец в скором времени покинет команду.

"Сейчас сложная ситуация для клуба и для него. Гарет должен понимать, чего хочет. Он взрослый человек и сам должен решить, что будет лучше для него. Чувствует ли он себя счастливым в "Реале"?

Для меня Гарет все еще прекрасный футболист, который многое может предложить футболу. Все зависит от него, достаточно ли в нем голода, чтобы двигаться дальше. Думаю, что да", - передает слова Модрича The Times.

Ранее сообщалось, что "Реал" ищет замену Бэйлу.

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