Модрич высказался о попадании в число претендентов на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Луки Модрича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал тот факт, что журнал France Football включил его в число претендентов на "Золотой мяч".

"Приятно попасть в число номинантов. "Золотой мяч" является особой индивидуальной наградой. Для меня это большая честь. Это признание за мою игру в прошлом сезоне", - приводит слова Модрича 24sata.

Напомним, что Модрич уже выигрывал "Золотой мяч" в 2018 году.

В нынешнем сезоне 36-летний хавбек провел за "Реал" семь матчей и отдал одну голевую передачу.

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