Модрич высказался о попадании в число претендентов на "Золотой мяч"

Теги реал мадридлука модричзолотой мяч

Модрич высказался о попадании в число претендентов на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Луки Модрича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал тот факт, что журнал France Football включил его в число претендентов на "Золотой мяч".

"Приятно попасть в число номинантов. "Золотой мяч" является особой индивидуальной наградой. Для меня это большая честь. Это признание за мою игру в прошлом сезоне", - приводит слова Модрича 24sata.

Напомним, что Модрич уже выигрывал "Золотой мяч" в 2018 году.

В нынешнем сезоне 36-летний хавбек провел за "Реал" семь матчей и отдал одну голевую передачу.

Не пропустите: Суарес высказался о номинации на "Золотой Мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жена хавбека "Спартака" Умярова рассказала, заключали ли они с мужем брачный контракт

Жена хавбека "Спартака" Умярова рассказала, заключали ли они с мужем брачный контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов