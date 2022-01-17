Модрич высказался о продлении контракта с "Реалом"

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Модрич высказался о продлении контракта с "Реалом"

Фото: инстаграм Модрича\Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич высказался о продлении своего контракта с королевским клубом, который истекает уже в конце нынешнего сезона.

"Продление контракта? Это никогда не было проблемой, я об этом не беспокоюсь. Договориться с клубом о новом контракте - это дело всегда занимало у меня 2 минуты. 

Для меня нет ничего, абсолютно ничего лучше, чем быть игроком "Мадрида", - сказал 36-летний хавбек.

Ранее сообщалось, что Модрич и "Реал" уже договорились о новом контракте на один год с понижением оклада игрока на 10%.

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