Модрич высказался о проходе "Реала" в полуфинал ЛЧ
Фото: твиттер Модрича\Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился эмоциями после ответного матча с "Челси" (2:3), который дал королевскому клубу путевку в полуфинал Лиги чемпионов.
"Челси" забил трижды. Возможно, с первым голом им повезло из-за рикошета. Не могу сказать, что "Реал" сыграл плохо. Они использовали моменты и забивали. Мы не сдавались. Мы продолжали верить, бороться и показали огромный характер.
Стадион и фанаты очень помогали нам, когда мы проигрывали 0:3. Они продолжали поддерживать нас. Из-за них мы верили, что перевернем матч. И мы сделали это, слава богу.
Думаю, тренер сделал отличные замены, и эти игроки хорошо справились, они оказали огромное влияние на игру.
Конечно, в этом турнире опыт играет важную роль. Думаю, в этом матче он нам немного помог. Мы показали сильный характер, большое желание и единство и смогли перевернуть ситуацию. Это прекрасно. Очень сладкое поражение!" – сказал Модрич.
Также не пропустите: Определились два полуфиналиста Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Модрич высказался о проходе "Реала" в полуфинал ЛЧ
-
Парехо: "Нагельсманн проявил неуважение к "Вильярреалу"
-
Главные новости дня: 12 апреля
-
Определились два полуфиналиста Лиги чемпионов
-
Провал "Баварии", невероятный успех "Реала": результаты Лиги чемпионов 12 апреля
-
"Реал" в фантастическом матче прошел "Челси" в Лиге чемпионов
-
"Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов
-
"Бавария" назвала "Барселоне" цену на Левандовски
-
"Зенит" надолго теряет основного защитника
-
Руководитель "Баварии" высказался о возможном уходе Левандовски
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за вратаря сборной Англии
-
Легенда "Арсенала" раскритиковал Роналду
-
Лапорта высказался о шансах "Барселоны" подписать суперзвезду
-
Василий Уткин рассказал, почему он отказался от алкоголя
-
Названы условия контракта тен Хага с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Мама мальчика, которому Роналду разбил телефон, раскритиковала "Манчестер Юнайтед"
-
Мостовой оценил работу Карпина после возвращения в "Ростов"
-
Роналдо рассказал, почему ушел из "Барселоны"
-
"Арсенал" нацелился на троих игроков "Барселоны"
-
В "Нижнем Новгороде" отреагировали на интерес "Спартака" к Юлдошеву
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14