Модрич высказался о проходе "Реала" в полуфинал ЛЧ

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Модрич высказался о проходе "Реала" в полуфинал ЛЧ

Фото: твиттер Модрича\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился эмоциями после ответного матча с "Челси" (2:3), который дал королевскому клубу путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

"Челси" забил трижды. Возможно, с первым голом им повезло из-за рикошета. Не могу сказать, что "Реал" сыграл плохо. Они использовали моменты и забивали. Мы не сдавались. Мы продолжали верить, бороться и показали огромный характер.

Стадион и фанаты очень помогали нам, когда мы проигрывали 0:3. Они продолжали поддерживать нас. Из-за них мы верили, что перевернем матч. И мы сделали это, слава богу.

Думаю, тренер сделал отличные замены, и эти игроки хорошо справились, они оказали огромное влияние на игру.

Конечно, в этом турнире опыт играет важную роль. Думаю, в этом матче он нам немного помог. Мы показали сильный характер, большое желание и единство и смогли перевернуть ситуацию. Это прекрасно. Очень сладкое поражение!" – сказал Модрич.

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