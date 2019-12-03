Модрич высказался о шестом "Золотом мяче" Месси

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Модрич высказался о шестом "Золотом мяче" Месси

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич дал комментарии после церемонии вручения "Золотого мяча".

Напомним, что именно хорват передал награду новому её обладателю Лионелю Месси.

"Спорт и футбол - это не только победы, но и уважение к партнёрам и соперникам", - написал Модрич в твиттере.

Месси выиграл шестой "Золотой мяч", что является новым мировым рекордом.

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