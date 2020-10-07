Модрич высказался о своем будущем в "Реале"

Хавбек "Реала" Лука Модрич заявил, что хотел бы завершить карьеру в мадридском клубе. Об этом сообщает Marca.

"Все зависит от клуба. Но мой выбор однозначен - я хочу завершить карьеру в "Реале".

Мадрид - мой дом, хотел бы продлить контракт", - сказал хорват.

35-летний футболист играет в "Реале" с 2012 года, его соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года.

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