Модрич высказался о своем будущем в "Реале"

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Модрич высказался о своем будущем в "Реале"

Хавбек "Реала" Лука Модрич заявил, что хотел бы завершить карьеру в мадридском клубе. Об этом сообщает Marca.

"Все зависит от клуба. Но мой выбор однозначен - я хочу завершить карьеру в "Реале".

Мадрид - мой дом, хотел бы продлить контракт", - сказал хорват.

35-летний футболист играет в "Реале" с 2012 года, его соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года.

А еще: Модрич прокомментировал решение Месси остаться в "Барселоне"| http://soccernews.ru
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