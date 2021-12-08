Модрич высказался о своей возрасте

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Модрич высказался о своей возрастеФото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Хорватский хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич после победы над "Интером" (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором получил награду лучшему игрока, поделился мнением о своем возрасте.

"Я чувствую себя очень хорошо. Думаю, стоит смотреть не на мой возраст, а на действия на поле. Теперь возраст становится все менее заметен, ведь карьеры игроков удлиняются.

Я в полном порядке. Чувствую себя так, словно мне меньше 30 лет", – сказал Модрич для Movistar +.

В нынешнем сезоне Модрич сыграл 17 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых отдал 5 результативных передач.

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