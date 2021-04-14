Модрич высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился мнением о возможном переходе в королевский клуб нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Журналисты постоянно пишут о возможных трансферах. Мбаппе является топ-игроком, он доказал это в клубе и сборной. "Реал" всегда рад принять великого игрока. Впрочем, сейчас неправильно говорить об этом. Посмотрим, как будет в будущем", - цитирует Модрича Goal.

Ранее сообщалось, что 22-летний Мбаппе не хочет продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2022 года. В связи с этим французский клуб может продать форварда летом за 130-140 миллионов евро.

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