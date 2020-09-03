Модрич высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич дал комментарии по поводу того, что "Барселону" может покинуть её капитан Лионель Месси.
"Если это произойдёт, то станет огромной потерей для престижа лиги. Похожей на ту, когда ушёл Криштиану Роналду. Но в футболе нельзя жить прошлым. Нужно двигаться вперёд. Другие игроки станут звёздами. Когда Роналду ушёл, произошло то же самое, жизнь "Реала" продолжилась без него, и то же самое будет с "Барселоной" и Ла Лигой без Месси", - цитирует хорвата Goal.com.
Напомним, что 33-летний Месси хочет расторгнуть контракт с "Барсой" в одностороннем порядке и в качестве свободного агента перейти в "Манчестер Сити".
Руководство "блауграны" не намерено отпускать свою главную звезду, рассчитывая продлить с ним соглашение до 2023 года.
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|Команда
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|20
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