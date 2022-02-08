Модрич высказался о завершении карьеры
Фото: инстаграм Модрича\Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о возможном завершении карьеры и своем возрасте.
"Когда я уйду на пенсию? Не знаю. Может быть в 40 лет. А может быть позже или раньше. Посмотрим. Мне почти 37 лет, но суть в том, что я чувствую себя очень хорошо. И физически и морально. Я в самом лучшем клубе в мире и я работаю над тем, чтобы как можно дольше соответствовать уровню клуба".
"Я много работаю, чтобы понять, в чем я еще могу прибавить, за счет чего я могу сохранить свою физическую форму, что очень важно в современном футболе. Посмотрим, как долго я смогу продолжать в том же духе!", - сказал хорват.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14