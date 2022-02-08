Модрич высказался о завершении карьеры

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Модрич высказался о завершении карьеры

Фото: инстаграм Модрича\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о возможном завершении карьеры и своем возрасте.

"Когда я уйду на пенсию? Не знаю. Может быть в 40 лет. А может быть позже или раньше. Посмотрим. Мне почти 37 лет, но суть в том, что я чувствую себя очень хорошо. И физически и морально. Я в самом лучшем клубе в мире и я работаю над тем, чтобы как можно дольше соответствовать уровню клуба".

"Я много работаю, чтобы понять, в чем я еще могу прибавить, за счет чего я могу сохранить свою физическую форму, что очень важно в современном футболе. Посмотрим, как долго я смогу продолжать в том же духе!", - сказал хорват.

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