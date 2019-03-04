Модрич высказался об уходе Роналду из "Реала"
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич заявил, что команде не хватает португальского нападающего Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел в "Ювентус".
"Такого игрока, как Роналду, будет не хватать любой команде. Его практически невозможно заменить. Безусловно, "Реалу" не хватает Криштиану. Особенно с учетом его заслуг перед клубом. Сейчас мы пытаемся компенсировать его отсутствие, но это крайне сложно.
Роналду забивал по 50 голов за сезон. Вы не найдете другого такого же игрока. Теперь кто-то должен забивать, если не 50, то хотя бы 15-20 или 10 голов. Нам не хватает забитых мячей в этом сезоне", - приводит слова Модрича Football Espana.
Напомним, что 34-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 года, провел за клуб 438 матчей и забил 450 голов. В этом сезоне "Реал" забил 43 гола в 26 турах Примеры, что является вторым показателем в чемпионате. Больше забила только "Барселона" - 66.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Эйбар
|26
|34
|10
|Валенсия
|25
|33
|11
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|12
|Эспаньол
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22