Модрич высказался об увлечении Бэйла гольфом



Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич выразил поддержку валлийскому нападающему Гарету Бэйлу, который регулярно подвергается критике за увлечение гольфом и замкнутый образ жизни.

"Мы похожи с Гаретом. И я, и он, оба не разговорчивые и скромные. Бэйл отлично знает испанский язык. У него нет проблем в отношениях с партнерами по команде. Ему нравится жить в Мадриде. Он рад играть за самый большой клуб в мире. У каждого человека свой образ жизни, и это нужно уважать", - приводит слова Модрича Goal.

30-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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