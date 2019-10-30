Модрич высказался об увлечении Бэйла гольфом
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич выразил поддержку валлийскому нападающему Гарету Бэйлу, который регулярно подвергается критике за увлечение гольфом и замкнутый образ жизни.
"Мы похожи с Гаретом. И я, и он, оба не разговорчивые и скромные. Бэйл отлично знает испанский язык. У него нет проблем в отношениях с партнерами по команде. Ему нравится жить в Мадриде. Он рад играть за самый большой клуб в мире. У каждого человека свой образ жизни, и это нужно уважать", - приводит слова Модрича Goal.
30-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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|М
|О
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|10
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|Гранада
|10
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Реал Сосьедад
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Реал Вальядолид
|11
|14
|10
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|11
|Хетафе
|10
|13
|12
|Валенсия
|10
|13
|13
|Алавес
|11
|12
|14
|Леванте
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5