Модрич высказался об увлечении Бэйла гольфом

Теги реал мадридгарет бэйллука модрич

Модрич высказался об увлечении Бэйла гольфом
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич выразил поддержку валлийскому нападающему Гарету Бэйлу, который регулярно подвергается критике за увлечение гольфом и замкнутый образ жизни.

"Мы похожи с Гаретом. И я, и он, оба не разговорчивые и скромные. Бэйл отлично знает испанский язык. У него нет проблем в отношениях с партнерами по команде. Ему нравится жить в Мадриде. Он рад играть за самый большой клуб в мире. У каждого человека свой образ жизни, и это нужно уважать", - приводит слова Модрича Goal.

30-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Бэйл: "Не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании, но могу назвать лучшего игрока мира в гольфе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду, Месси и еще пять игроков претендуют на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards

Роналду, Месси и еще пять игроков претендуют на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 10 22
2 Гранада Гранада 10 20
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 11 20
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 10 19
5 Севилья Севилья 10 19
6 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
7 Вильярреал Вильярреал 10 17
8 Осасуна Осасуна 10 14
9 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 11 14
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 10 13
11 Хетафе Хетафе 10 13
12 Валенсия Валенсия 10 13
13 Алавес Алавес 11 12
14 Леванте Леванте 10 11
15 Мальорка Мальорка 10 10
16 Эйбар Эйбар 10 9
17 Сельта Виго Сельта Виго 10 9
18 Бетис Бетис 10 9
19 Эспаньол Эспаньол 10 8
20 Леганес Леганес 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов