Модрич высоко оценил игру своего одноклубника Гарета Бэйла

Хавбек "Реала" Лука Модрич высказался об игре своего одноклубника Гарета Бэйла после матча отбора Евро-2020 Уэльс - Хорватия (1:1). Об этом сообщает Goal.



Напомним, полузащитник отметился голом в этой встрече.



"Бэйл - прекрасный игрок, который важен для клуба. Он хорошо проявил себя в этом сезоне. Надеюсь он останется в клубе в этом и следующем сезоне", - сказал Модрич.



Ранее сообщалось, что Бэйл покинет "Реал" в зимнее трансферное окно. Главный тренер команды Зинедин Зидан хотел продать валлийца еще этим летом.



Хорватия возглавляет турнирную таблице группы E, набрав 14 баллов. У Уэльса 4 место и 8 оков в активе.

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