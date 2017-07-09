Модрич: "Я никогда не слышал от Роналду, что он хочет уйти из "Реала"

Хавбек "Реала" Лука Модрич считает, что Криштиану Роналду не уйдет из мадридского клуба.

"Я никогда не слышал от Роналду, что он хочет уйти из "Реала". Конечно, в футболе всё возможно. Но я думаю, что связь между ним и "Реалом" настолько сильна, что он продолжит выступления за этот клуб" - приводит слова Модрича Goal.com.

Напомним, что в июне португальца обвинили в неуплате налогов и начали распространяться слухи, что Роналду готов покинуть "Реал".

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