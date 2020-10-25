Модрич: "Я уже стар для возвращения в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич рассказал, что по окончании сезона обсудит с руководством "сливочных" свое будущее.

"Я уже стар для возвращения в "Тоттенхэм". У меня еще год по контракту с "Реалом", посмотрим, что будет дальше. Обсудим с руководством клуба лучшее решение для обеих сторон. У нас со всеми хорошие отношения", - цитирует Модрича FourFourTwo.

Соглашение 35-летнего игрока со "сливочными" рассчитано до лета 2021 года.

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