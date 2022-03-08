Модрич ярко высказался о ситуации в мире

Теги реал мадридлука модрич

Модрич ярко высказался о ситуации в мире

Фото: инстаграм Луки Модрича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мнением  о ситуации в мире.

"Все это очень сложно для всех. Надеюсь, это вскоре закончится, так как никому не принесет пользы. Я вырос во время войны, я считаю, что она бесполезна. Мне грустно от того, что я вижу. Надеюсь, что политики договорятся. Это все очень плохо", - приводит слова Модрича Marca.

В нынешнем сезоне 36-летний Модрич провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Только один иностранец намерен покинуть "Зенит". http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Малиновский забил лучший гол февраля в Серии А

Малиновский забил лучший гол февраля в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов