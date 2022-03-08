Модрич ярко высказался о ситуации в мире

Фото: инстаграм Луки Модрича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мнением о ситуации в мире.

"Все это очень сложно для всех. Надеюсь, это вскоре закончится, так как никому не принесет пользы. Я вырос во время войны, я считаю, что она бесполезна. Мне грустно от того, что я вижу. Надеюсь, что политики договорятся. Это все очень плохо", - приводит слова Модрича Marca.

В нынешнем сезоне 36-летний Модрич провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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