Модрич забил 5-й гол в сезоне и повторил свой лучший результат в карьере

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Модрич забил 5-й гол в сезоне и повторил свой лучший результат в карьере

Хавбек "Реала" Лука Модрич отметился голом в полуфинальном матче Суперкубка Испании с "Валенсией" (3:1).

Таким образом, хорват забил 5 мяч в нынешнем сезоне в 19 матчах во всех турнирах. Это его лучший результат в клубах топ-5 лиг за всю карьеру наряду с сезоном-2011/12.

Модрич играет в "Реале" с 2012 года. В 2018 году полузащитник стал обладателем "Золотого мяча".

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