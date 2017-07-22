Модрич забрал себе 10-й номер Хамеса

Футболисты перешедшие этим летом в "Реал" взяли себе номера, под которыми будут выступать.

Как сообщает официальный сайт клуба, защитник Тео Эрнандес взял 15-й номер, а полузащитник Дани Себальос будет выступать под 24-м номером.

Также отметим, что Лука Модрич забрал 10-й номер, который ранее принадлежал Хамесу Родригесу.

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