Модрич забрал себе 10-й номер Хамеса
Футболисты перешедшие этим летом в "Реал" взяли себе номера, под которыми будут выступать.
Как сообщает официальный сайт клуба, защитник Тео Эрнандес взял 15-й номер, а полузащитник Дани Себальос будет выступать под 24-м номером.
Также отметим, что Лука Модрич забрал 10-й номер, который ранее принадлежал Хамесу Родригесу.
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|Эйбар
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|Малага
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|Депортиво Ла-Корунья
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