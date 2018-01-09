Модрич заплатит миллион евро, чтобы избежать тюремного заключения

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Модрич заплатит миллион евро, чтобы избежать тюремного заключения

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич заплатит налоговой службе Испании один миллион евро, чтобы избежать тюремного заключения.

Как сообщает Sport.es, 32-летний хорват пошёл на сделку со следствием и теперь дело о неуплате налогов будет закрыто.

Стоит отметить, что испанские власти обвиняли Модрича в махинациях, из-за которых налоговые органы не досчитались 870,7 тысяч евро.

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