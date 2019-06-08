Модрич заявил, что Бэйл находится в потрясающей форме
Хавбек "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, чего ждет от матча отборочного турнира Евро-2020 с Уэльсом, за который выступает его одноклубник Гарет Бэйл. Об этом сообщает Sky Sports.
"Выступать за клуб и сборную - совершенно разные вещи, которые никак не взаимосвязаны. Я знаю, что для Гарета значит играть за сборную Уэльса. С Гаретом мы играем уже 10 лет, он невероятный игрок. Я уверен, что он находится в потрясающей форме.
После того, как мы проиграли Венгрии, у нас нет права на ошибку. Мы понимаем, что матч с Уэльсом будет очень тяжёлым", - сказал Модрич.
Матч Хорватия - Уэльс пройдет сегодня, 8 июня. Начало встречи - в 16:00 мск.
А еще: Официально: "Реал" объявил о переходе Азара| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 июня
-
1
Главный тренер Сан-Марино: "У России одна из лучших сборных в мире"
-
Рамос побил рекорд Касильяса по победам за сборную Испании
-
Модрич заявил, что Бэйл находится в потрясающей форме
-
"Челси" опубликовал ролик, посвященный Эдену Азару
-
"Реал" сделал видеопрезентацию в честь перехода Азара
-
2
Азар обратился к болельщикам "Челси"
-
В группе А Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с Косово
-
Сборная Дании на своем поле сыграла вничью с Ирландией
-
Испания разгромила Фарерские острова, Швеция обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F
-
В группе B Украина разгромила Сербию, а Литва и Люксембург сыграли вничью
-
Роналду: "Играть в финале Лиги наций всегда особенно. А забивать голы в нем - вишенка на торте"
-
Николя Пепе может сменить "Лилль" на "Интер"
-
2
Официально: "Реал" объявил о переходе Азара
-
"Интер" планирует купить защитника "Арсенала"
-
Медицинский штаб ПСЖ отправился в Бразилию, чтобы оценить насколько серьезна травма Неймара
-
Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"
-
Орлов прокомментировал решение Семака пойти в политику
-
Касорла вышел в старте сборной Испании впервые за 1302 дня
-
Филипе Луис может стать игроком "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32