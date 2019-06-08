Модрич заявил, что Бэйл находится в потрясающей форме

Хавбек "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, чего ждет от матча отборочного турнира Евро-2020 с Уэльсом, за который выступает его одноклубник Гарет Бэйл. Об этом сообщает Sky Sports.

"Выступать за клуб и сборную - совершенно разные вещи, которые никак не взаимосвязаны. Я знаю, что для Гарета значит играть за сборную Уэльса. С Гаретом мы играем уже 10 лет, он невероятный игрок. Я уверен, что он находится в потрясающей форме.

После того, как мы проиграли Венгрии, у нас нет права на ошибку. Мы понимаем, что матч с Уэльсом будет очень тяжёлым", - сказал Модрич.

Матч Хорватия - Уэльс пройдет сегодня, 8 июня. Начало встречи - в 16:00 мск.

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