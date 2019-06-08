Модрич заявил, что Бэйл находится в потрясающей форме

Теги гарет бэйллука модричреал мадридхорватияуэльс

Модрич заявил, что Бэйл находится в потрясающей форме

Хавбек "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, чего ждет от матча отборочного турнира Евро-2020 с Уэльсом, за который выступает его одноклубник Гарет Бэйл. Об этом сообщает Sky Sports.

"Выступать за клуб и сборную - совершенно разные вещи, которые никак не взаимосвязаны. Я знаю, что для Гарета значит играть за сборную Уэльса. С Гаретом мы играем уже 10 лет, он невероятный игрок. Я уверен, что он находится в потрясающей форме.

После того, как мы проиграли Венгрии, у нас нет права на ошибку. Мы понимаем, что матч с Уэльсом будет очень тяжёлым", - сказал Модрич.

Матч Хорватия - Уэльс пройдет сегодня, 8 июня. Начало встречи - в 16:00 мск.

А еще: Официально: "Реал" объявил о переходе Азара| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рамос побил рекорд Касильяса по победам за сборную Испании

Рамос побил рекорд Касильяса по победам за сборную Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов