Модрич: "Золотой мяч" меня не волнует"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о своих шансах на выигрыш в текущем году "Золотого мяча".

"Золотой мяч"? Меня он не волнует. Посмотрим, что произойдет. Для меня самым важным является успех сборной Хорватии ", - приводит слова 32-летнего хавбека Le 10 Sport.

В текущем году вместе с мадридским "Реалом" Модрич выиграл Лигу Чемпионов, на ЧМ-2018 в полуфинале он со сборной Хорватии сыграет против национальной команды Англии.

Напомним, Модрич прокомментировал возможный уход Роналду. | soccernews.ru