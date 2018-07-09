Модрич: "Золотой мяч" меня не волнует"

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Модрич: "Золотой мяч" меня не волнует"Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о своих шансах на выигрыш в текущем году "Золотого мяча".

"Золотой мяч"? Меня он не волнует. Посмотрим, что произойдет. Для меня самым важным является успех сборной Хорватии", - приводит слова 32-летнего хавбека Le 10 Sport.

В текущем году вместе с мадридским "Реалом" Модрич выиграл Лигу Чемпионов, на ЧМ-2018 в полуфинале он со сборной Хорватии сыграет против национальной команды Англии.

Напомним, Модрич прокомментировал возможный уход Роналду. | soccernews.ru

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