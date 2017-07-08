Модричем интересуются три европейских гранда

Теги бавария мюнхенмиланювентусреал мадридлука модрич

Модричем интересуются три европейских грандаПолузащитником мадридского "Реала" Лукой Модричем интересуются сразу три европейских гранда, информирует Gazzetta Dello Sport.

По сведениям издания, 31-летнего хавбека в своих рядах хотели бы видеть итальянский "Милан", туринский "Ювентус" и мюнхенская "Бавария". Однако уход хорвата из королевского клуба видится маловероятным событием ввиду того, что сам футболист не хочет покидать "сливочных", которые в свою очередь не желают расставаться с ним.

Напомним, Морьентес порекомендовал "Реалу" подписать Мбаппе

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