Модричем интересуются три европейских гранда

Полузащитником мадридского "Реала" Лукой Модричем интересуются сразу три европейских гранда, информирует Gazzetta Dello Sport.

По сведениям издания, 31-летнего хавбека в своих рядах хотели бы видеть итальянский "Милан", туринский "Ювентус" и мюнхенская "Бавария". Однако уход хорвата из королевского клуба видится маловероятным событием ввиду того, что сам футболист не хочет покидать "сливочных", которые в свою очередь не желают расставаться с ним.