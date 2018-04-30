Моджи: "180 миллионов евро за Мбаппе - это полная глупость"

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Моджи: "180 миллионов евро за Мбаппе - это полная глупость"Бывший генеральный директор туринского "Ювентуса" Лучано Моджи, пожизненно отстраненный от работы в итальянском футболе, прокомментировал трансферную стоимость форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"180 миллионов евро за 18-летнего парня - полная глупость. Когда я привел Джанфранко Дзолу в Неаполь, чтобы заменить Марадону, ему было уже более 20-ти лет. Он стоил около 100 тысяч евро, и в то время это было дорого! Такие клубы, как ПСЖ и "Манчестер Сити", нарушают рынок. Даже "Ювентус" не может конкурировать с ними", - цитирует Моджи Le 10 Sport.

Напомним, вчера ПСЖ сыграл вничью с "Генгамом". | soccernews.ru

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