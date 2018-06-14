Моджи анонсировал громкий трансфер "Ювентуса"

Бывший генеральный директор туринского "Ювентуса" Лучано Моджи, пожизненно отстраненный от работы в итальянском футболе, анонсировал громкий трансфер, который должна будет провернуть "старая синьора".

" Милинкович-Савич? Все уже согласовано, он перейдет в "Ювентус ", - приводит слова Моджи Le 10 Sport.

Отметим, что римский "Лацио" оценивает своего хавбека в 150 миллионов евро.

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