Моджи назвал главного претендента на скудетто

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Моджи назвал главного претендента на скудетто

Экс-генеральный директор "Ювентуса" Лучано Моджи поделился мнением о том, кто является главным претендентом на скудетто.

"Я думаю, что "Интер" - главный претендент на скудетто. У этой команды есть форвард, который может решить исход любого матча. Есть, конечно, и такие клубы как "Наполи" и "Ювентус", но они сейчас не впечатляют" - приводит слова Моджи Football Italia.

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