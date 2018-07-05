Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Бывший генеральный директор туринского "Ювентуса" Лучано Моджи прокомментировал ситуацию с возможным переездом на "Альянц Стэдиум" ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

" Криштиану уже подписал предварительный контракт с "Юве" и прошел медицинское обследование в Германии. Вот что я могу сказать после разговора с важными людьми ", - приводит слова Моджи El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду считает цену в 100 миллионов евро оскорбительной для себя. | soccernews.ru