Моджи сообщил о переходе Бальде в "Ювентус"
Бывший генеральный директор "Ювентуса" Лучано Моджи объявил о переходе полузащитника "Лацио" Кейта Бальде в "Ювентус".
По его словам, трансфер уже является состоявшимся.
"Кейта подписал контракт с "Ювентусом". Сделка закрыта", - сказал он.
В свою очередь агент игрока Роберто Календа опроверг информацию бывшего менеджера.
"Только Моджи нам не хватало. Не выдумывайте", - написал Календа.
Читайте: Агент: "Лацио" нужно продать Кейта Бальде прямо сейчас" | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
главное
Лента новостей
-
Каррера: "Спартак" должен как можно лучше подготовиться к матчу с "Локомотивом"
-
Дуглас близок к переходу в "Манчестер Сити"
-
"Барселона" предложила 30 миллионов евро за Семеду
-
Корян вернулся в "Локомотив"
-
Витоло перейдет в "Лас-Пальмас" за 37,5 миллионов евро, а зимой станет игроком "Атлетико"
-
"Ливерпуль" готов заплатить 28 миллионов евро за Корреа
-
"Зенит" продлил контракт с Зыряновым
-
Каррера: "Спартак" не может позволить себе промахнуться с трансферами"
-
Дани Алвес заработает в ПСЖ 28 миллионов евро за два года
-
Дядюн: "Я подписал контракт с "Ростовом"
-
Алдонин возобновил карьеру
-
Каррера прокомментировал отсутствие Зобнина
-
"Зенит" презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18
-
Дядюн покинул "Рубин"
-
Якубовичу вручили футболку "Карабаха"
-
"ВТБ Арена" будет стадионом московского "Динамо"
-
Зума интересует сразу два английских клуба
-
Ибрагимович восстановится раньше, чем ожидалось
-
Коста прибыл в офис "Ювентуса"
-
"Арсенал" представил новый комплект формы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18