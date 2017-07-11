Моджи сообщил о переходе Бальде в "Ювентус"

Бывший генеральный директор "Ювентуса" Лучано Моджи объявил о переходе полузащитника "Лацио" Кейта Бальде в "Ювентус".

По его словам, трансфер уже является состоявшимся.

"Кейта подписал контракт с "Ювентусом". Сделка закрыта", - сказал он.

В свою очередь агент игрока Роберто Календа опроверг информацию бывшего менеджера.

"Только Моджи нам не хватало. Не выдумывайте", - написал Календа.

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