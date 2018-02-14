Могилевец близок к переходу в "Рубин"

Полузащитник "Ростова" Павел Могилевец в ближайшее время станет игроком "Рубина", сообщают российские СМИ.

25-летний хавбек уже попрощался с партнёрами по команде и вскоре заключит с казанским клубом долгосрочный контракт.

Стоит отметить, что Могилевец уже выступал за "Рубин" на правах аренды в 2014 году.

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