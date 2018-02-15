Могилевец стал игроком "Рубина"

"Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Ростова" Павла Могилевца.

Детали сделки, а также условия контракта между 25-летним футболистом и казанским клубом пока неизвестны.

Стоит отметить, что Могилевец уже выступал за "Рубин" в 2014 году, тогда он сыграл 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Напомним, что на продаже Набиуллина "Рубин" заработает 4,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru