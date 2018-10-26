Могут измениться правила замен в футболе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовится внести изменения в правила футбола.

Как сообщает Telegraph, IFAB предлагает ввести запрет на замены в добавленное к игре время. Новое правило направлено на борьбу с затягивание времени.

Также хотят разрешить футболистам при замене покидать поле в ближайшем для них месте, а не в отведенной для этого зоне.

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