Могут измениться правила замен в футболе

1 Теги фифа

Могут измениться правила замен в футболе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовится внести изменения в правила футбола.

Как сообщает Telegraph, IFAB предлагает ввести запрет на замены в добавленное к игре время. Новое правило направлено на борьбу с затягивание времени.

Также хотят разрешить футболистам при замене покидать поле в ближайшем для них месте, а не в отведенной для этого зоне.

Читайте также: Много борьбы, мало футбола: разбираем первый матч "Спартака" без Карреры. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Я

А как быть с травмами в добавленное время? Или с горчичниками и желанием слхранить раздухарившегося игрока на будущее и избежать банки?

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов