Мохамед Салах: "Хочу играть в "Ливерпуле" как можно дольше"

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Мохамед Салах: "Хочу играть в "Ливерпуле" как можно дольше"Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своем будущем в клубе.

"Я хочу оставаться в команде как можно дольше. Но все решать клубу, я об этом говорил и раньше.

Он меня могу обещать выкладываться на полную до финального свистка. Хочу выиграть как можно больше трофеев.

В том числе буду выкладываться на 100% ради людей, которые показывают мне свою любовь все это время", – цитирует Салаха Liverpool Echo со ссылкой на TV2.

В текущем сезоне АПЛ египтянин за 17 матчем смог отметиться 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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