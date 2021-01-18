Мохамед Салах: "Хочу играть в "Ливерпуле" как можно дольше"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своем будущем в клубе.

"Я хочу оставаться в команде как можно дольше. Но все решать клубу, я об этом говорил и раньше.

Он меня могу обещать выкладываться на полную до финального свистка. Хочу выиграть как можно больше трофеев.