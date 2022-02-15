Мохамед Салах пройдёт просмотр в "Эмполи"

Нападающий датского "Люнгбю" Мохамед Салах может перейти в "Эмполи", сообщает Bold.

По информации источника, 17-летний футболист пройдёт просмотр в итальянском клубе.

Ожидается, что у датского форварда будет неделя, чтобы проявить себя. Он потренируется с молодёжкой "Эмполи" и сыграет в товарищеском матче на выходных.

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