Мохамед Салах пройдёт просмотр в "Эмполи"
Нападающий датского "Люнгбю" Мохамед Салах может перейти в "Эмполи", сообщает Bold.
По информации источника, 17-летний футболист пройдёт просмотр в итальянском клубе.
Ожидается, что у датского форварда будет неделя, чтобы проявить себя. Он потренируется с молодёжкой "Эмполи" и сыграет в товарищеском матче на выходных.
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