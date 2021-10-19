Мохамед Салах установил рекорд "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил рекорд клуба по длительности голевой серии.

Салах отличился в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" и, таким образом, забил в девятом матче подряд.

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 11 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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