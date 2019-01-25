Мохамед Салах вернулся в соцсети

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Мохамед Салах вернулся в соцсети

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вернулся в твиттер.

Напомним, три дня назад египтянин объявил об уходе из соцсетей со словами "Решение-2019: время общаться в реальности".

Сегодня, 25 января, Салах выставил снимок, на который попал он логотип известной службы доставки.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист участвовал в 31 матче и отметился 19 голами и 8 ассистами.  

Не пропустите: 23 голевых шанса друг для друга: Салах и Фирмино разрывают АПЛ| http://soccernews.ru

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