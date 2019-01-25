Мохамед Салах вернулся в соцсети
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вернулся в твиттер.
Напомним, три дня назад египтянин объявил об уходе из соцсетей со словами "Решение-2019: время общаться в реальности".
Сегодня, 25 января, Салах выставил снимок, на который попал он логотип известной службы доставки.
25 января 2019 г.
В нынешнем сезоне 26-летний футболист участвовал в 31 матче и отметился 19 голами и 8 ассистами.
Не пропустите: 23 голевых шанса друг для друга: Салах и Фирмино разрывают АПЛ| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11