Мохамед Салах восхитил фанатов шикарным прессом

Теги ливерпульмохамед салах

Мохамед Салах восхитил фанатов шикарным прессом

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился фотографией своего обнаженного торса.

Фото футболист опубликовал на своей странице в Instagram, добавив эмодзи в виде напряженного бицепса.

В нынешнем сезоне 28-летний Салах провел за "Ливерпуль" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" нацелился на Салаха. | http://soccernews.ru
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