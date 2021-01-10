Мохамед Салах восхитил фанатов шикарным прессом

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился фотографией своего обнаженного торса.

Фото футболист опубликовал на своей странице в Instagram, добавив эмодзи в виде напряженного бицепса.

В нынешнем сезоне 28-летний Салах провел за "Ливерпуль" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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