Мохамед Салах: второе египетское чудо света

В нынешнем сезоне нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не сходит с первых полос всех печатных и интернет-изданий. На этих выходных Мо выдал фантастический матч против "Уотфорда", в котором оформил покер, при этом ударив по воротам всего четыре раза, а также сделал одну результативную передачу на Фирмино. Его статистика по ходу этого сезона просто ошеломляет. Египтянин уже побил целый ряд рекордов клубных рекордов, хотя до окончания кампании еще достаточно времени. Проводя свой первый сезон в "Ливерпуле" Салах уже забил 36 мячей, опередив двух кумиров красного Мерсисайда разных эпох – Фернандо Торреса (33 гола) и Кенни Далглиша (31 гол).

Кроме того, Мохамед является лидером по количеству забитых мячей из футболистов, выступающих в топ-5 европейских лигах. Позади Салаха такие прирожденные бомбардиры, как Харри Кейн, Лионель Месси, Чиро Иммобиле, Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани. А самое интересное, что египетский "волшебник" очень близок к тому, чтобы побить фантастический рекорд Криштиану Роналду в кампании 2007/2008 и Луиса Суареса – в 2013/2014, когда оба бомбардира отличились 31 раз. Ведь за семь туров до конца сезона на счету Мо уже 28 результативных выстрелов и есть большая уверенность в том, что данный рекорд падет уже в самое ближайшее время.

Продавая одного из своих лидеров Мохамеда Салаха в июне этого года в "Ливерпуль", известный футбольный функционер Мончи был удовлетворен суммой, которую за него заплатил английский гранд "Роме". Действительно, 42 млн. евро – это неплохие деньги, но уже очень скоро опытный спортивный директор наверняка стал кусать себе локти, осознавая насколько сильно он продешевил. Вся вышеперечисленная статистика – прямое тому подтверждение, особенно в контексте нынешних цен на рынке - в то время, когда тот же римский клуб вынужден платить огромнейшую сумму "Сампдории" за молодого форварда Патрика Шика, который пока ничего из себя толком не представляет.

Талант Салаха был виден невооруженным глазом практически с первого дня его пребывания в швейцарском "Базеле". Несмотря на достаточно невысокий рост, египтянин очень крепко стоит на ногах, имеет потрясающий дриблинг и самое главное – фантастическую скорость, как стартовую, так и по дистанции. А больше всего футбольные болельщики любят Мо за невероятный запал во время игры, и даже где-то детский азарт, он не стесняется и одинаково выполняет и черновую работу, и созидательную, при этом зачастую действуют в рамках правил.

После "Базеля" Салах посреди сезона перешел в "Челси", хотя в средствах массовой информации уже тогда много говорилось об интересе со стороны "Ливерпуля". В итоге, египтянин не заиграл в команде Жозе Моуринью, хотя если по-честному, то шансов у него было не так уж и много. Летом на правах аренды он перебрался в "Фиорентину" и только там обрел себя прежнего, через год нападающего перехватила более статусная "Рома", а еще спустя сезон выкупила на него права.

Отдельной темой является значимость и статус Мохамеда у себя на родине. Без преувеличения, Салах – национальный герой, причем не только в пределах 90-миллионого Египта, но и всего Арабского мира. Своими достижениями на футбольном поле и вне его ему удается хотя бы на время матчей объединить нацию, в то время, когда внутри страны, да и всего региона царит хаос, преступность и война.

А в 2017 году Салах сделал то, после чего его не могли не боготворить. Впервые за 28 лет форвард вывел национальную сборную Египта на Чемпионат Мира-2018. В решающем матче Мохамед оформил дубль в ворота сборной Конго, а "фараоны" отпраздновали победу со счетом 2:1. В ту самую ночь после игры на улицах страны творилось что-то невероятное, а Мо в глазах населения приравнялся ко второму чуду света после знаменитой пирамиды Хеопса в Гизе.

То ли еще будет. Загадывать наперед не хочется, но продолжив в том же духе, Салах вполне себе может претендовать на Золотой Мяч уже в этом году и бороться на равных с Лео Месси и Криштиану Роналду. Вдвойне приятно осознавать, что человек вышел и добивается успеха из нефутбольной страны и региона и от этого его место в истории еще более значимее.

Возможно, когда-нибудь Мохамед Салах станет политиком, как например символ филиппинского спорта выдающийся боксер Мэнни Пакьяо или даже президентом страны, как либерийская легенда футбола Джордж Веа, но уже сейчас можно с уверенностью заявить, что для своего народа этот скромный гений делает гораздо больше, чем любой человек, наделенный властью в пределах всего Ближнего Востока.

Богдан Архипенко

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