Мохамед Салах вышел на первое место по числу голов за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вышел на первое место по числу голов за клуб в Лиге Чемпионов.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Аталантой" (5:0) Салах забил свой 21-й гол и догнал лидера по этому показателю Стивена Джеррарда. Таким образом, следующий гол выведет египтянина на чистое первое место.

В нынешнем сезоне 28-летний Салах провел за "Ливерпуль" 12 матчей во всех турнирах и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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