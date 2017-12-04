Известный малийский полузащитник Мохамед Сиссоко продолжит карьеру в Мексике.

32-летний футболист подписал контракт с клубом "Атлетико Сан-Луис", представляющим второй мексиканский дивизион.

Сиссоко известен по выступлениям за "Валенсию", "Ливерпуль", "Ювентус" и ПСЖ. Последним его клубом был индонезийский "Митра Кукар".

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