Мохамед Сиссоко продолжит карьеру в Мексике
Известный малийский полузащитник Мохамед Сиссоко продолжит карьеру в Мексике.
32-летний футболист подписал контракт с клубом "Атлетико Сан-Луис", представляющим второй мексиканский дивизион.
Сиссоко известен по выступлениям за "Валенсию", "Ливерпуль", "Ювентус" и ПСЖ. Последним его клубом был индонезийский "Митра Кукар".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селайя
|17
|35
|2
|Mineros de Zacatecas
|17
|33
|3
|Сакатепек
|17
|30
|4
|UAEM Potros
|17
|29
|5
|Дорадос
|17
|27
|6
|Атланте
|17
|27
|7
|Cimarrones de Sonora
|17
|27
|8
|Alebrijes de Oaxaca
|17
|26
|9
|Deportivo Tepic
|17
|22
|10
|FC Juárez
|17
|22
|11
|Коррекаминос УАТ
|17
|20
|12
|Мерида
|17
|20
|13
|Murciélagos
|17
|19
|14
|Универсидад Гвадалахара
|17
|18
|15
|Лобос БУАП
|17
|18
|16
|Э. Сантандер
|17
|16
|17
|Loros Universidad
|17
|14
|18
|Тампико Мадеро
|17
|10