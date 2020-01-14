Мохаммед Сиссоко объявил о завершении карьеры
Известный малийский полузащитник Мохаммед Сиссоко повесил бутсы на гвоздь. О своём решении 34-летний футболист объявил в эфире RMC Sport.
"Это конец для меня, я завершаю свою карьеру. Это решение действительно трудно принять и сказать", - заявил хавбек.
В течение карьеры Сиссоко выступал за "Осер", "Валенсию", "Ливерпуль", "Ювентус", ПСЖ, "Фиорентину", "Леванте", "Шанхай Шенхуа", "Пуна Сити", "Тернану", "Митра Кукар", "Атлетико Сан-Луис", "Китчи" и "Сошо".
За сборную Мали игрок провёл 33 матча и забил 2 гола. В его активе 8 выигранных трофеев.
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