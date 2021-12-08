"Мои любимые". Роналду опубликовал фото с детьми и Джорджиной

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился фотографией со своими детьми и своей девушкой Джорджиной Родригес.

"Мои любимые", - написал футболист в инстаграме.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 девушка родила от него дочь Алану Мартину. В настоящее время Родригес вновь беременная и ждет двух близнецов. Также у португальца есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей - Криштиану-младший (2010 г.р.), близнецы Ева и Матео (2017).

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