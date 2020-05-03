"Мои особенные женщины". Роналду трогательно поздравил маму и девушку

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду с Днем матери свою маму Долореш Авейру и девушку Джорджину Родригес.

"С Днем Матери, две мои особенные женщины", - написал Роналду в своем Instagram, прикрепив фотографии с женщинами.

Напомним, что Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболисту дочь Алана-Мартину. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В настоящее время 35-летний Роналду находится на самоизоляции на своей вилле на острове Мадейра.

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