"Молде" переиграл "Чукарички" в отборочном раунде Лиги Европы

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"Молде" переиграл "Чукарички" в отборочном раунде Лиги Европы

"Молде" переиграл "Чукарички" (3:1) в матче второго отборочного раунда.

Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0.

В следующем туре "Молде" встретится с победителем пары АЕЛ - "Арис".

"Чукарички" (Сербия) - "Молде" (Норвегия) - 1:3 (0:2)

Голы: Омойджуанфо, 4 - 0:1 Эйкрем, 38 - 0:2, Кнудтсон, 78 - 0:3, Каевич, 82 - 1:3.

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