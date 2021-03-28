Молдова потерпела самое крупное поражение в своей истории. Дания одержала крупнейшую победу

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Молдова потерпела самое крупное поражение в своей истории. Дания одержала крупнейшую победу

Фото: твиттер FIFA World Cup/Автор неизвестен

Сборная Молдовы в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года на выезде проиграла национальной команде Дании со счетом 0:8. 

Для молдавской национальной команды это поражение стало самым крупным в истории. Прежде молдаване проигрывали со счетом 0:6 сборным Италии и Швеции. Для Дании победа стала самой крупной победой в истории. По два мяча забили Миккель Дамсгор и Каспер Дольберг, по голу на счету Йенса Ларсена, Матиаса Йенсена, Роберта Скова и Маркуса Ингвартсена.

Дания – Молдова - 8:0 (5:0)
Голы: Дольберг, 19 (с пенальти) - 1:0, Дамсгор, 21 - 2:0, Дамсгор, 29 - 3:0, Ларсен, 35 - 4:0, Йенсен, 38 - 5:0, Дольберг, 48 - 6:0, Сков, 81 - 7:0, Ингвартсен, 89 - 8:0

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