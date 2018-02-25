Защитник "Торино" Кристиан Молинаро выбыл на длительный срок из-за серьёзной травмы, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний футболист во время тренировки получил сложный перелом левой малоберцовой кости. Точные сроки восстановления фулбека пока неизвестны.

В этом сезоне Молинаро сыграл за "Торино" 21 матч и сделал 1 результативную передачу.

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