Молитвы Бенитеса услышаны: "Ньюкасл" близок к подписанию двух игроков

Ультиматум главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса, похоже, принёс свои результаты и клуб вышел на трансферный рынок.

Как сообщает Sky Sports, в ближайшие дни "сороки" купят полузащитника "Атланты Юнайтед" Мигеля Альмирона. За него придётся заплатить порядка 23 миллионов евро.

Параллельно "Ньюкасл" ведёт переговоры о переходе левого фулбека "Монако" Антонио Барреки. В данном случае речь идёт об аренде итальянца на полгода с опцией выкупа летом 2019 года.

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