Молло близок к переезду в Англию
Французский вингер Йоан Молло, который лишь вчера по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с питерским "Зенитом", близок к переезду в Англию.
Как информирует Get Football News France, 28-летний футболист уже в ближайшее время должен подписать годичный контракт с возможностью продления его еще на один год с клубом Чемпионшипа "Фулхэмом".
Напомним, Молло попрощался с "Зенитом". | soccernews.ru
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|5
|9
|7
|Престон Норт Энд
|5
|8
|8
|Халл Сити
|5
|7
|9
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|5
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|Куинз Парк Рейнджерс
|5
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|11
|Рединг
|5
|7
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|Дерби Каунти
|5
|7
|13
|Бристол Сити
|5
|6
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|Фулхэм
|5
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|15
|Барнсли
|5
|6
|16
|Шеффилд Уэнсдэй
|5
|6
|17
|Миллуол
|5
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|Астон Вилла
|5
|5
|19
|Сандерленд
|5
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|Бирмингем Сити
|5
|4
|21
|Бертон Альбион
|5
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|22
|Норвич Сити
|5
|4
|23
|Брентфорд
|5
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|24
|Болтон Уондерерс
|5
|2