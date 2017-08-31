Молло близок к переезду в Англию

Французский вингер Йоан Молло, который лишь вчера по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с питерским "Зенитом", близок к переезду в Англию.

Как информирует Get Football News France, 28-летний футболист уже в ближайшее время должен подписать годичный контракт с возможностью продления его еще на один год с клубом Чемпионшипа "Фулхэмом".

Напомним, Молло попрощался с "Зенитом". | soccernews.ru