Молло близок к переезду в Англию

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Молло близок к переезду в АнглиюФранцузский вингер Йоан Молло, который лишь вчера по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с питерским "Зенитом", близок к переезду в Англию.

Как информирует Get Football News France, 28-летний футболист уже в ближайшее время должен подписать годичный контракт с возможностью продления его еще на один год с клубом Чемпионшипа "Фулхэмом".

Напомним, Молло попрощался с "Зенитом". | soccernews.ru

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