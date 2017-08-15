Молло хочет остаться в "Зените"

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Молло хочет остаться в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло не хочет уходить из питерского клуба, сообщают российские СМИ.

28-летний француз сообщил руководству "сине-бело-голубых", что не заинтересован в трансфере в другой клуб.

Напомним, что этим летом Молло был переведён в "Зенит-2". Также у футболиста возник конфликт с болельщиками команды, после того как он показал неприличный жест в адрес трибун. 

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