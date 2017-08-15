Молло хочет остаться в "Зените"
Полузащитник "Зенита" Йоан Молло не хочет уходить из питерского клуба, сообщают российские СМИ.
28-летний француз сообщил руководству "сине-бело-голубых", что не заинтересован в трансфере в другой клуб.
Напомним, что этим летом Молло был переведён в "Зенит-2". Также у футболиста возник конфликт с болельщиками команды, после того как он показал неприличный жест в адрес трибун.
Не пропустите: "Зенит" интересуется защитником "Наполи". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
С форой, но без Роналду: "Реал" примет "Барселону" в ответном поединке за Суперкубок Испании
-
Непростой вояж в Нидерланды: "Зенит" отправляется в гости к загадочному "Утрехту"
-
Забывая об обороне: "тигры" Леонида Слуцкого терпят первое поражение в чемпионате
-
Подарок от Нуху: ЦСКА побеждает "Янг Бойз"
-
Прагматичный "Ливерпуль": мерсисайдцы берут верх над "Хоффенхаймом"
Лента новостей
-
Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"
-
С форой, но без Роналду: "Реал" примет "Барселону" в ответном поединке за Суперкубок Испании
-
Де Врей не перейдет в "Ювентус" и продлит контракт с "Лацио"
-
Наставник "Янг Бойз": "У нас было много шансов забить гол, но Акинфеев был очень хорош"
-
"Халл Сити" - "Вулверхэмптон" - 2:3 (обзор)
-
Фурсенко: "В "Зените" на каждую позицию почти два сильных человека"
-
Гончаренко: "Довольны победой, но понимаем, что есть ответный матч"
-
"Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1 (обзор)
-
"Динамо" может подписать Кабрала
-
Непростой вояж в Нидерланды: "Зенит" отправляется в гости к загадочному "Утрехту"
-
"Спортинг" - "Стяуа" - 0:0, АПОЭЛ - "Славия" - 2:0 (обзоры)
-
"Хоффенхайм" - "Ливерпуль" - 1:2 (обзор)
-
Забывая об обороне: "тигры" Леонида Слуцкого терпят первое поражение в чемпионате
-
Подарок от Нуху: ЦСКА побеждает "Янг Бойз"
-
АПОЭЛ побеждает "Славию" в квалификации Лиги Чемпионов, "Спортинг" не сумел выиграть у "Стяуа"
-
Прагматичный "Ливерпуль": мерсисайдцы берут верх над "Хоффенхаймом"
-
Президент "Локомотива": "Наша наигрывать молодежь и занять место не ниже пятого"
-
"Валенсия" хочет купить Дениса Суареса
-
Александр-Арнольд отличился в своем первом международном матче за "Ливерпуль"
-
"Фиорентина" подпишет аргентинского бека
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Ростов
|6
|13
|3
|Локомотив Москва
|6
|13
|4
|ЦСКА Москва
|6
|12
|5
|Краснодар
|6
|11
|6
|Ахмат
|6
|9
|7
|Уфа
|6
|9
|8
|Рубин
|6
|8
|9
|Спартак Москва
|6
|8
|10
|Урал
|6
|8
|11
|Динамо Москва
|6
|7
|12
|Тосно
|6
|6
|13
|Арсенал Тула
|6
|4
|14
|СКА Хабаровск
|6
|4
|15
|Анжи
|6
|3
|16
|Амкар
|6
|2